Soglia pensione anticipata contributiva a 64 anni | ecco gli importi per le donne con figli

I requisiti della pensione anticipata contributiva a 64 anni si sono irrigiditi negli ultimi anni, a eccezione di quelli delle donne con figli, destinatarie di sconti e agevolazioni. Nel dettaglio, il criterio sul quale l'attuale governo ha previsto un innalzamento della soglia minima riguarda l'importo della pensione maturata rispetto all'assegno sociale per poter uscire in anticipo di tre anni rispetto alla pensione di vecchiaia. Infatti, se nel 2022 e nel 2023, sia per gli uomini che per le donne, il trattamento della propria pensione doveva essere di 2,8 volte superiore all'assegno sociale (quindi, di almeno 1.

In questa notizia si parla di: soglia - pensione

