Soccorritori della Seus 118 in arrivo le nuove divise

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli operatori della Seus 118 sono in arrivo nuovi dispositivi di protezione individuale - più comunemente denominati divise - con un relativo servizio di lavaggio-sanificazione: lo prevedono due lotti di un bando di gara aggiudicati rispettivamente a “Catapano Srl” e “Alsco Italia”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

