Slime ed invenzioni greche al Ludum
Slime e Invenzioni Greche. Imparare non significa solo ascoltare, ma fare con le proprie mani. Per questo abbiamo creato un’esperienza unica: un grande laboratorio di chimica dove bambini e adulti diventano protagonisti, come gli antichi pensatori greci. Creerete uno slime profumato e divertente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
