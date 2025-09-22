Slash Festival sempre in movimento
Un festival multidisciplinare che ha come centro l’accessibilità per gli artisti e per il pubblico. È Slash Festival, seconda edizione, iniziativa di ArteVox Teatro nell’ambito di Milano è Viva, serie . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dopo il successo della prima edizione, torna Slash Festival. ArteVOX Teatro presenta il cartellone di spettacoli, laboratori e incontri che si terranno dal 23 al 28 settembre nei quartieri milanesi di Baggio, Quarto Cagnino-San Siro e Calvairate
E' in arrivo dal 23 al 28 settembre la seconda edizione di "slash/festival". Slash è un festival di ricerca sull’accessibilità nelle arti performative che si caratterizza per la sensibilizzazione, ricerca, approfondimento e divulgazione sulle tematiche legate alla vision - facebook.com Vai su Facebook
Slash Festival riaccende i riflettori sull’accessibilità della cultura - Seconda edizione dell’iniziativa di ArteVOx Teatro, nei quartieri milanesi di Baggio, Quarto Cagnino San Siro e Calvairate, inserita nel cartello di “Milano è Viva” per portare la cultura nei quartier ... Da vita.it
