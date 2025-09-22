Sky porta la Coppa dell’Europa League a Bologna e Roma | date e location per vederla dal vivo

Digital-news.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento, anzi quattro, da non perdere per ammirare da vicino la coppa ufficiale dell'Europa League, competizione che prenderà il via il prossimo 24 settembre. Tra Bologna e Roma, ecco le date da segnare. 25 e 26 settembre – Casalecchio di Reno (BO), Negozio Sky, Via Marilyn Monroe 2 co CC Gran Reno 27 settembre – Roma, Negozio Sky, Viale Guglielmo Marconi 197 28 settembre – Roma, Neg. 🔗 Leggi su Digital-news.it

