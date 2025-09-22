Skillherz come le aziende possono diventare partner esclusive di settore
ORIENTAMENTO. Le imprese possono aderire scegliendo la Factory del territorio e diventare punti di riferimento uniche. Aderire è semplice ma strategico: basta scegliere la Next Gen Factory del proprio territorio e attivare una partnership che la rende protagonista delle attività del centro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: skillherz - aziende
Skillherz, come le aziende possono diventare partner esclusive di settore; Nasce Skillherz, la Next gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi; Job Connect: l’alternanza che avvicina scuola e impresa con Skillherz.
Skillherz, come le aziende possono diventare partner esclusive di settore - Le imprese possono aderire scegliendo la Factory del territorio e diventare punti di riferimento uniche. Scrive ecodibergamo.it
Ecco i quattro percorsi di Skillherz per orientare i giovani alle scelte - Alla base c’è un’idea semplice: la crescita nasce dall’incontro tra bisogni reali delle aziende e giovani in formazione. Riporta ecodibergamo.it