Siviglia-Villarreal martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Partita aperta al Sanchez Pizjuan?
Uno degli incroci più interessanti del turno infrasettimanale potrebbe essere quello tra Siviglia e Villarreal, che si sfideranno martedì notte al Sanchez Pizjuan: gli andalusi hanno colto una vittoria fondamentale e inattesa a Mendizorrotza, contro l’Alaves. Era il risultato che serviva agli uomini di Almeyda per prendere quota e cercare di svoltare l’inizio di stagione; . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos ancora vincenti?.
Pronostico Siviglia-Villarreal 23 Settembre 2025: 6ª Giornata di Liga Spagnola - Villarreal, sesta giornata di Liga EA Sports, in programma martedì 23 settembre 2025 alle 21:30: una sfida cruciale per due squadre con ambizioni europee ... Secondo bottadiculo.it
Betis Siviglia: Poyet si gioca la panchina col Villarreal - Secondo i media spagnoli, sarà decisiva la prossima partita col Villarreal per Gustavo Poyet al Betis Siviglia, che rischia fortemente l'esonero in caso di sconfitta. Da calciomercato.com