Uno degli incroci più interessanti del turno infrasettimanale potrebbe essere quello tra Siviglia e Villarreal, che si sfideranno martedì notte al Sanchez Pizjuan: gli andalusi hanno colto una vittoria fondamentale e inattesa a Mendizorrotza, contro l’Alaves. Era il risultato che serviva agli uomini di Almeyda per prendere quota e cercare di svoltare l’inizio di stagione; . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Villarreal (martedì 23 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Sanchez Pizjuan?