Sirignano AV – Maltrattamenti in famiglia | 40enne arrestato dai Carabinieri

Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo già denunciato più volte per violenze contro l’ex moglie.. I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 40enne di Sirignano, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 2 anni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata a garantire sicurezza e legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it