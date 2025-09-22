Siria le prime elezioni dopo la fine del regime di Assad sono state rimandate al 5 ottobre

La commissione elettorale della Siria ha posticipato al 5 ottobre le prime elezioni parlamentari dalla fine del regime di Bashar al Assad. Inizialmente, le votazioni erano previste a settembre a Sweida, teatro di scontri a luglio tra combattenti drusi e tribù beduine sunnite, nonché nelle province di Hasaka e Raqqa, in parte controllate dalle Forze democratiche siriane curde; in seguito, erano state rinviate. Si prevede che la nuova assemblea getterà le basi per un più ampio processo democratico dopo la destituzione dell’ex presidente Bashar al-Assad lo scorso dicembre, dopo quasi quattordici anni di guerra civile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Siria, le prime elezioni dopo la fine del regime di Assad sono state rimandate al 5 ottobre

