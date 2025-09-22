Sinner nella spy story delle onde cerebrali | l’inchiesta choc arriva dagli USA

Jannik Sinner e altri campioni al centro di una presunta spy story: dagli USA arrivano accuse scioccanti sulla raccolta di dati cerebrali da parte della Cina. No, non è un racconto fantascientifico. Anche se, in realtà, potrebbe sembrare tale. Il punto, però, è che Jannik Sinner, e con lui altri atleti del calibro di Charles Leclerc, Iga Swiatek e Mikaela Shiffrin, si sono ritrovati catapultati all’improvviso in una spy story che sembra uscita da un film. Peccato solo che le conferme giunte in queste ore suggeriscano che non si tratta di semplice finzione, ma di una faccenda anche piuttosto seria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Sinner nella spy story delle onde cerebrali: l'inchiesta choc arriva dagli USA

“La Cina ha rubato i dati del cervello di Sinner”, la spy-story da fantascienza

