Sinner incanta a Pechino | prima gli smash poi… la ‘magia’
(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all’esordio a Pechino, nel torneo che inizierà il 25 settembre. Il numero 2 del ranking Atp è arrivato in Cina da qualche giorno, dopo aver presentato la sua Fondazione a Milano. Nella capitale cinese Jannik si sta allenando, cercando di insistere anche su alcuni aspetti particolari del suo gioco, . L'articolo Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi. la ‘magia’ proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Aveva detto: ‘Non so ballare’. Poi Sinner incanta Wimbledon con Swiatek. Ed è magia pura
Sinner, gioco a rete e un colpo ‘fantasma’: Jannik incanta a Cincinnati
#Navratilova incantata da #Alcaraz: "Ha un gioco più completo rispetto a Sinner. A tratti sembra quasi..."
Sinner, il cavaliere nero che incanta New York: semifinale con Auger-Aliassime Vestito di scuro come un supereroe della notte, Jannik Sinner sta recitando il ruolo del "buon cattivo" in questo US Open. Un Darth Vader con il cuore gentile, capace di spaccare i
Sinner, magia in allenamento a Pechino. Prima gli smash, poi la giocata da applausi. Il video; Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): “L’associazione una seconda famiglia”; Inter-Sassuolo 2-1, ai neroverdi non basta Cheddira.
Quando gioca Sinner la prima partita a Pechino? Programma, possibile alternativa, tv, streaming - L'attesa per rivedere Jannik Sinner in campo sta per terminare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputerà il tabellone principale dei ...
Sinner superstar in Cina: copertina di Vogue e folla impazzita per lui a Pechino - Il numero uno del mondo resta una star assoluta anche in Oriente: in Cina è finito sulla copertina ...