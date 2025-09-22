Sinner incanta a Pechino | prima gli smash poi… la ‘magia’

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all’esordio a Pechino, nel torneo che inizierà il 25 settembre. Il numero 2 del ranking Atp è arrivato in Cina da qualche giorno, dopo aver presentato la sua Fondazione a Milano. Nella capitale cinese Jannik si sta allenando, cercando di insistere anche su alcuni aspetti particolari del suo gioco, . L'articolo Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi. la ‘magia’ proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner incanta a pechino prima gli smash poi8230 la 8216magia8217

© Ildifforme.it - Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi… la ‘magia’

In questa notizia si parla di: sinner - incanta

Aveva detto: ‘Non so ballare’. Poi Sinner incanta Wimbledon con Swiatek. Ed è magia pura

Sinner, gioco a rete e un colpo ‘fantasma’: Jannik incanta a Cincinnati

Sinner, magia in allenamento a Pechino. Prima gli smash, poi la giocata da applausi. Il video; Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): “L’associazione una seconda famiglia”; Inter-Sassuolo 2-1, ai neroverdi non basta Cheddira.

Quando gioca Sinner la prima partita a Pechino? Programma, possibile alternativa, tv, streaming - L'attesa per rivedere Jannik Sinner in campo sta per terminare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputerà il tabellone principale dei ... Si legge su oasport.it

sinner incanta pechino primaSinner superstar in Cina: copertina di Vogue e folla impazzita per lui a Pechino - Il numero uno del mondo resta una star assoluta anche in Oriente: in Cina è finito sulla copertina ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Incanta Pechino Prima