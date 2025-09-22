Sinner cede alla tentazione e si concede un numero da circo | show a Pechino risate in allenamento
Jannik Sinner ha dato spettacolo a Pechino durante un allenamento, con un sorprendente trick. Il pubblico ha apprezzato e lui si è divertito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
