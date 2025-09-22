Sinner-Alcaraz arrivano le parole inaspettate | tifosi spiazzati

La rivalità tra Sinner e Alcaraz è destinata a caratterizzare ancora il tennis dei prossimi anni: a tal proposito sono arrivate parole inaspettate. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato i tornei a cui hanno partecipato in questi ultimi mesi, compresi gli Slam. In finale ci sono sempre stati loro e soprattutto tra Roland Garros, Wimbledon e US Open – ma non solo – hanno fatto vivere finali incredibili. Occhio allora alle parole che sono arrivate proprio su di loro: a parlare è stato un’icona dell’universo tennistico. Sinner-Alcaraz, la rivalità fa impazzire proprio tutti: le parole dell’ex tennista. 🔗 Leggi su Sportface.it