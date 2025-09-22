Sinistre tristi dichiarano guerra alle pastarelle della domenica e al diplomatico di casa Meloni.

Che tristezza. Anche l’intramontabile pastarella della domenica, un rito tutto italiano con il vassoio di carta argentata e il pacchetto sigillato dal nastrino arricciato dalle forbici, diventa arma politica se a rammentare i pranzi domenicali con i nonni è la premier Giorgia Meloni. Cosìm sotto gli strali velenosi dell’opposizione finisce pure l’innocente diplomatico citato dalla presidente del Consiglio nel corso del collegamento con Domenica In dal tempio di Venere di fronte al Colosseo. Una citazione affettuosa, intima, in sintonia con i gusti degli italiani, è diventata il caso del giorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

