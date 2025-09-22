Sinistra Italiana apre un circolo nell' area vestina e valFino

Ilpescara.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce una nuova realtà politica nell'entroterra vestino e valFino. Sinistra Italiana infatti ha comunicato l'apertura del circolo territoriale in quell'area. Come spiega il segretario provinciale Roberto Ettorre, in un tempo segnato da precarietà, disuguaglianze e da un progressivo impoverimento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

