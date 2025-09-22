L a sindrome di Stoccolma non è solo una curiosità di cronaca. È un fenomeno psicologico che può riguardare la vita quotidiana, dalle relazioni sentimentali al mondo del lavoro. Secondo gli esperti di Medical News Today, si tratta di una reazione di adattamento: in alcune situazioni di abuso, la vittima sviluppa empatia verso chi esercita violenza, nel tentativo inconscio di proteggersi. Dipendenza affettiva: come distinguerla dal forte innamoramento X La sindrome di Stoccolma è un fenomeno complesso, non classificato come disturbo psichiatrico ufficiale, ma ben documentato nella ricerca. Può emergere nei sequestri, nelle relazioni amorose segnate dal narcisismo e perfino sul lavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sindrome di Stoccolma: quando l’amore diventa prigione