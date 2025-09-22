Sindacati in piazza dopo la strage dell' Ecopartenope convocato osservatorio in Prefettura

Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil di Caserta aderiscono con convinzione alla manifestazione promossa dall'Amministrazione Comunale di Marcianise per martedì 23 settembre a seguito della strage che si è consumata alla EcoPartenope, con la morte di 2 operai e del titolare dell'azienda avvenuta a.

