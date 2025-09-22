Simone Calomino e l' Ultracomplessino in concerto al Village Celimontana

Simone Calomino, l'ultimo canzonettista, vi accompagnerà a braccetto in un viaggio musicale, un po' languido, un po' sincopato, nella canzone italiana dei primi del Novecento. Ad accompagnarlo in questo percorso ci saranno Mirko Dettori al pianoforte e Alberto Botta alla batteria. Le sorprese non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: simone - calomino

Simone Calomino e l'Ultracomplessino in concerto al Village Celimontana; Brunch Storia e Musica: Calomino e l'ULTRAcomplessino; 12 al 25 settembre torna Village Celimontana (.

Simone Cristicchi sospende il tour: “Mi hanno diagnosticato una paralisi facciale” - Il cantautore romano è stato costretto ad annullare una data del suo tour estivo organizzato per celebrare i vent’anni di carriera: è stato lui ... Da repubblica.it