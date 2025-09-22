Silvia Sardone zittisce la Moretti | Dai dell’idiota a Trump poi dici che non c’è odio politico… video

Lo scontro a L’Aria Che Tira tra Alessandra Moretti e Silvia Sardone raggiunge picchi epici quando l’esponente del Pd, negando la diffusione di messaggi di odio politico da parte della sinistra, accusa Trump di essere “un utile idiota” al servizio di Putin. L a Sardone, esponente della Lega, in collegamento con lo studio di David Parenzo, si ribella a questo epiteto: “Ma come si permette di dare dell’idiota a Trump? Si rende conto che sono messaggi che istigano alla violenza? Poi negate che dalla vostra parte usiate un linguaggio d’odio.”. Il video dello scontro tv tra la Moretti e la Sardone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Silvia Sardone zittisce la Moretti: “Dai dell’idiota a Trump, poi dici che non c’è odio politico…” (video)

