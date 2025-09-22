Silvia Sardone infiamma Pontida | Non vogliamo moschee né minareti Parola d’ordine | remigrazione

Pontida (Bergamo) – Luca Zaia, Giancarlo Giorgetti, Silvia Sardone, Roberto Vannacci. Sono loro a contendersi il favore popolare, ma la vittoria finale nell’applausometro spetta alla parlamentare (e vicesegretario federale) per la felicità dei sostenitori più appassionati, quelli con il suo nome impresso sulle t-shirt. Impugnato il microfono, salta a piè pari i temi classici del leghismo, tranne uno: l’immigrazione clandestina. Pontida, Zaia: se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema. Salvini contro l’esercito Ue, Vannacci: "No a società meticcia” Dopo avere proclamato che “la grande battaglia è contro l’islamizzazione del nostro Paese e dell’Europa”, parte con un affondo contro il modello della società islamica “che la sinistra ci vuole imporre” e via di seguito, incalzante, martellante, sostenuta dal crescente entusiasmo della platea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Silvia Sardone infiamma Pontida: “Non vogliamo moschee né minareti. Parola d’ordine: remigrazione”

