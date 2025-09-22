Silvia Sardone a Pontida | Non vogliamo i veli islamici Lottiamo contro l' islamizzazione e per la remigrazione

Mentre chi si è susseguito sul palco del raduno leghista di Pontida ha analizzato i più disparati temi cari al Carroccio, Silvia Sardone ha ottenuto il ‘favore’ e il plauso del popolo concentrando il suo discorso - affiancata da Roberto Vannacci - sulla sua battaglia più grande: l'islam, la sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: silvia - sardone

«Il velo islamico? Un sacco della spazzatura», il nuovo attacco di Silvia Sardone: «Lo indossano pure con questo caldo»

Verbania, in piazza contro Silvia Sardone: "Razzismo travestito da femminismo"

Silvia Sardone: "Il centro islamico di Milano e l'Ashura della vergogna"

Silvia SARDONE, Vicesegretario federale - Europarlamentare Lega > LUNEDÌ 22 SETTEMBRE ore 11:00 a "L'Aria che Tira" (La7) Streaming: la7.it/dirette-tv | Tw: @Ariachetira $lariachetira - X Vai su X

Silvia #Sardone (europarlamentare e vice segretario Lega): “Ma che vergogna i giornaloni tendenti a sinistra che censurano l'origine dei delinquenti se sono stranieri. Ecco tre casi recentissimi a Sulmona, San Zenone al Lambro e Fidene. Uno schiaffo alle vitti - facebook.com Vai su Facebook

Silvia Sardone a Pontida: Non vogliamo i veli islamici. Lottiamo contro l'islamizzazione e per la remigrazione; Silvia Sardone infiamma Pontida: “Non vogliamo moschee né minareti. Parola d’ordine: remigrazione”; La Lega a Pontida, un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Fugatti: Siamo anticomunisti e antifascisti. Vannacci e Sardone contro la società meticcia e i mao mao con la barba lunga.

Silvia Sardone infiamma Pontida: “Non vogliamo moschee né minareti. Parola d’ordine: remigrazione” - L’eurodeputata milanese vince l’applausometro sul palco del raduno leghista. Riporta msn.com

La Lega a Pontida, un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Fugatti: "Siamo anticomunisti e antifascisti". Vannacci e Sardone contro la "società meticcia" e "i mao mao con la ... - Charlie Kirk, a cui è stato dedicato un minuto di silenzio, la parola "re migrazione" urlata a gran voce, più e più volte, dal palco. Segnala ildolomiti.it