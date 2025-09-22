Silvia Salis dopo il lancio del martello provi il lancio della falce

Cara Silvia Salis, cara sindaco di Genova nonché astro nascente del campo progressista, le scrivo questa cartolina perché voglio esserle vicino in questo momento per lei duro: non dev’essere facile, infatti, diventare di colpo la preferita di Renzi e di Franceschini per fare la guerra a Elly Schlein. E mica solo loro: tutti continuano a tirarla per la giacchetta soltanto perché lei ha annunciato a Vanity Fair, nota pubblicazione della sinistra proletaria, il nuovo programma: «La sinistra deve identificare una persona che può vincere e riconoscerla come leader», ha detto, bocciando la Schlein e promuovendo sé stessa («Oggi faccio la sindaca, domani chissà»). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Silvia Salis dopo il lancio del martello provi il “lancio della falce”

In questa notizia si parla di: silvia - salis

Silvia Salis, l'esordio del martello: tasse in faccia e memoria corta

Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni

Silvia Salis: «Adesso faccio la sindaca ma domani chissà: la Sinistra deve trovare una guida»

.@paolomieli: "Spinta molto forte, attraverso i giornali, a far partecipare Silvia Salis, sindaca di Genova, alle probabili primarie per la leadership del centrosinistra se cambia la legge elettorale. Sarebbe una candidatura che toglierebbe voti a Schlein a favore di - X Vai su X

Il 22 marzo scorso, quando era ancora in campagna elettorale, Silvia Salis non ebbe remore: andò alla Feltrinelli di Genova, dove Matteo Renzi presentava il suo ultimo, "L’influencer", e lo abbracciò, senza timore delle telecamere. Sei mesi dopo, Salis è non s - facebook.com Vai su Facebook

Silvia Salis dopo il lancio del martello provi il “lancio della falce”; FOTO | Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova: il martello, le Olimpiadi, il marito regista; Chi è Silvia Salis, da ex martellista alle Olimpiadi a sindaca di Genova. FOTO.

Silvia Salis “tenta la scalata” e sfida Giorgia Meloni - In occasione del suo compleanno sono aumentate le voci sul futuro di Silvia Salis che avrebbe messo nel mirino la poltrona della Meloni. Come scrive newsmondo.it

Silvia Salis fa il verso a Meloni e tenta la scalata: «Sono una madre, sono cattolica, sono una moglie». Genova, il sostegno di Renzi, lo sport - È la possibile concorrente per Schlein, Renzi stravede per «Silvia». Si legge su msn.com