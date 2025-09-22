Silent Hill f semina un nuovo orrore nella campagna giapponese anni ’60

Il brand horror giapponese più celebrato torna con un capitolo che abbandona la nebbia occidentale per immergersi nei contrasti di un Giappone rurale anni '60, dove folklore e modernità si sfiorano in un susseguirsi di visioni psichedeliche e paure intime. La serie cambia volto, senza tradire la sua anima. Un nuovo orizzonte dell'orrore Con Silent .

