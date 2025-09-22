silent hill f la recensione horror alla giapponese

Parlare della serie di Silent Hill equivale a fare un salto quantico all’indietro, ai tempi della prima PlayStation. Il capolavoro Konami aiutò infatti, insieme a Resident Evil, a definire e ridefinire il genere di survival horror, dando il via ad una corrente di titoli che, ad oggi, continua ad imperversare, dominante, sulle attuali macchine da gioco. Quando, però, dopo un lunghissimo periodo di silenzio Konami annunciò questo nuovo episodio, un misto tra emozione e titubanza si impadronì di noi, visti anche i recenti, non propriamente rosei, trascorsi della software house giapponese. Ma, a riguardo, mettiamo subito in chiaro che Silent Hill f è, a tutti gli effetti, un capitolo fatto e finito della serie, e non un becero tentativo di cowmilking. 🔗 Leggi su Game-experience.it

