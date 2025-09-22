Silent Hill f il ritorno dell’incubo che parla al subconscio

(Adnkronos) – Silent Hill f segna il primo, vero ritorno della serie dopo oltre dieci anni, ma non lo fa rimanendo ancorato alle nebbie della cittadina americana che ha reso celebre il franchise. Il nuovo capitolo ci trasporta in un Giappone rurale degli anni ’60, un’epoca sospesa tra tradizione e modernità, superstizione e scienza, patriarcato . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it