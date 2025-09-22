Silent hill f date di uscita | orari di lancio per regione

Il nuovo capitolo della serie Silent Hill, intitolato Silent Hill f, rappresenta una scelta innovativa da parte del publisher Konami, segnando un allontanamento dalla tradizionale ambientazione della cittadina omonima. Questo titolo si distingue per l’ambientazione in Giappone negli anni ’60 e promette di offrire un’esperienza horror diversa dal solito, con un focus particolare su atmosfere inquietanti e tematiche psicologiche profonde. uscita e orari di rilascio di silent hill f. quando sar? possibile iniziare una nuova avventura horror. La data ufficiale di lancio di Silent Hill f? prevista per il 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Silent hill f date di uscita: orari di lancio per regione

