Siemens Healthineers Italia al Mater Dei di Roma arriva la TAC Photon Counting immagini ad alta risoluzione con minori dosi di radiazioni

È la prima installazione nella Capitale della nuova tecnologia Siemens Healthineers, capace di migliorare la prevenzione con diagnosi precoce, soprattutto in ambito cardiovascolare Arriva a Roma, al Mater Dei General Hospital la TAC che cambia le regole dell’imaging diagnostico, offrendo imma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Siemens Healthineers Italia, al Mater Dei di Roma arriva la TAC Photon Counting, immagini ad alta risoluzione con minori dosi di radiazioni

In questa notizia si parla di: siemens - healthineers

Dopo tanta attesa, siamo entusiasti di comunicare che abbiamo ultimato i lavori di installazione del nuovo impianto di Risonanza Magnetica alla Radiologia Carnica di Amaro! La risonanza magnetica Siemens MAGNETOM ALTEA 1.5 T, ora disponibile alla R - facebook.com Vai su Facebook

«L’appalto da 8 milioni scritto dalla ditta che partecipò alla gara», l’accusa della Procura di Catanzaro ai 2 medici-manager ·; Siemens Healthineers Italia, al Mater Dei di Roma arriva la TAC Photon Counting, immagini ad alta risoluzione con minori dosi di radiazioni; Inchiesta “Sartoria” a Catanzaro, la gara per le Pet “fortemente inquinata”.

Siemens Healthineers Italia/ Nuova iniziativa di welfare a sostegno di work-life balance e genitorialità - L’obiettivo delle Parti è aiutare genitori e caregiver migliorando il benessere delle famiglie, senza alcuna distinzione di genere e natura della genitorialità. Scrive ilsussidiario.net

Siemens Healthineers Italia/ Roberta Busticchi (presidente e ad) vince il premio “Donna Leader 2022” - Roberta Busticchi è stata premiata a La Spezia per essersi distinta nella diffusione di una cultura aziendale incentrata sui valori della parità di genere, dell’inclusività e della diversità Roberta ... Come scrive ilsussidiario.net