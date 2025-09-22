Sicuri che oggi si giochino più partite? Ecco cosa succedeva venti anni fa
Tutti dicono che nel calcio moderno si giocano un numero elevato di partite? Ma è veramente così? Il calendario di venti anni fa dice che.. Ma siamo sicuri che oggi si giochi di più che in passato? Si parla sempre di calendari fitti, giocatori stanchi per le tante partite, lunghi infortuni e minacce di sciopero. In questo video 'GazzettaTV' ha fatto i conti ed ecco cosa è venuto fuori vedendo cosa succedeva, per esempio, 20 anni fa nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: sicuri - oggi
«Paesi sicuri», oggi la sentenza della Corte Ue. In gioco il protocollo con Tirana
Sicuri che oggi si giochino più partite? Ecco cosa succedeva vent'anni fa
Mauro Esposto, presidente del settore Agroalimentare di Confindustria Brescia: «Oggi si cercano soluzioni, non solo prodotti sicuri» - facebook.com Vai su Facebook
#Oggi l’#IstitutosuperiorediSanità lancia “Mangia sicuro!”, un questionario aperto a tutti, da oggi 8 settembre fino all’8 ottobre, per mettere alla prova le proprie conoscenze sulla #sicurezzaalimentarecasalinga. Per approfondire: https://tinyurl.com/572h4nf7 #i - X Vai su X
Sicuri che oggi si giochino più partite? Ecco cosa succedeva vent' anni fa.