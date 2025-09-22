Sicurezza sulle strade Tra macchine elettriche e lezioni di guida | ’Evvai’

Si è conclusa ieri la prima edizione di “Evvai, mobilità per tutti”, l’evento organizzato dal Comune per la settimana europea della mobilità sostenibile negli spazi dell’acquedotto. La due giorni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, famiglie e studenti, con un fitto programma di attività dedicate alla mobilità sostenibile, all’innovazione e all’educazione stradale. "Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, – così l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman – un evento di grande valore in cui sono stati affrontati temi importanti del nostro vivere comune come la mobilità attiva, la sicurezza stradale e le regole di utilizzo dei monopattini elettrici alla luce del nuovo codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

