Sicurezza sulle strade Tra macchine elettriche e lezioni di guida | ’Evvai’
Si è conclusa ieri la prima edizione di “Evvai, mobilità per tutti”, l’evento organizzato dal Comune per la settimana europea della mobilità sostenibile negli spazi dell’acquedotto. La due giorni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, famiglie e studenti, con un fitto programma di attività dedicate alla mobilità sostenibile, all’innovazione e all’educazione stradale. "Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, – così l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman – un evento di grande valore in cui sono stati affrontati temi importanti del nostro vivere comune come la mobilità attiva, la sicurezza stradale e le regole di utilizzo dei monopattini elettrici alla luce del nuovo codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - strade
Sicurezza sulle strade, controlli serrati della polizia locale: ritirate due patenti
Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza
Finiti i lavori di messa in sicurezza le strade provinciali 25 e 26 di Montesilvano Colle danneggiate dalle piogge nel 2017
? SICUREZZA STRADALE: FIRMATA ORDINANZA CONTRO LA MANCATA CUSTODIA DI BOVINI E EQUINI Negli ultimi mesi, il problema degli animali vaganti sulle nostre strade ha creato situazioni di grave pericolo per cittadini e automobilisti. Per questo - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’; Intelligenza artificiale nell’automotive; Mobilità elettrica: come cambia la sicurezza secondo gli esperti.
Sicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’ - Si è conclusa con successo la due giorni di eventi sulla mobilità. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Allarme auto elettriche. Ecco cosa rischia chi viaggia molto - Ecco perché succede secondo la scienza e come provare a risolvere il problema ... money.it scrive