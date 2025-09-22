Sicurezza sulle strade Tra macchine elettriche e lezioni di guida | ’Evvai’

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa ieri la prima edizione di “Evvai, mobilità per tutti”, l’evento organizzato dal Comune per la settimana europea della mobilità sostenibile negli spazi dell’acquedotto. La due giorni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, famiglie e studenti, con un fitto programma di attività dedicate alla mobilità sostenibile, all’innovazione e all’educazione stradale. "Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, – così l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman – un evento di grande valore in cui sono stati affrontati temi importanti del nostro vivere comune come la mobilità attiva, la sicurezza stradale e le regole di utilizzo dei monopattini elettrici alla luce del nuovo codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sicurezza sulle strade tra macchine elettriche e lezioni di guida 8217evvai8217

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’

In questa notizia si parla di: sicurezza - strade

Sicurezza sulle strade, controlli serrati della polizia locale: ritirate due patenti

Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza

Finiti i lavori di messa in sicurezza le strade provinciali 25 e 26 di Montesilvano Colle danneggiate dalle piogge nel 2017

Sicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’; Intelligenza artificiale nell’automotive; Mobilità elettrica: come cambia la sicurezza secondo gli esperti.

sicurezza strade macchine elettricheSicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’ - Si è conclusa con successo la due giorni di eventi sulla mobilità. Si legge su ilrestodelcarlino.it

sicurezza strade macchine elettricheAllarme auto elettriche. Ecco cosa rischia chi viaggia molto - Ecco perché succede secondo la scienza e come provare a risolvere il problema ... money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Strade Macchine Elettriche