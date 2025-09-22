Sicurezza sui luoghi di lavoro e garanzia del salario | i lavoratori Giunti CA Srl incrociano le braccia

LIVORNO – C’è preoccupazione per il futuro dei lavoratori della Giunti C.A. Srl, rilevata al 100 per cento dalla società pubblica partecipata Asa. Per questo oggi (22 settembre) i dipendenti hanno incrociato le braccia, dopo che il tavolo di conciliazione con l’azienda non ha dato le risposte attese. “Da qualche anno la proprietà è stata acquisita al 100% da Asa Spa – spiegano i lavoratori. concessionaria del servizio idrico di Livorno e provincia ed è ormai più di un anno che ci è stata data comunicazione di una imminente fusione con altra società del gruppo Asa, Cornia Manutenzioni, società in costante perdita, operante sul territorio della Val di Cornia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it