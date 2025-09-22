Sicurezza Donzelli a Firenze In Toscana necessari due Cpr anche senza l' ok della Regione

“La sicurezza è un tema importante, siamo colpiti dal fatto che la Toscana sia una delle pochissime regioni che continua a fare ostruzionismo senza senso al Cpr”. A parlare è Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia nel corso di un incontro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it