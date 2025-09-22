Sicurezza Donzelli a Firenze In Toscana necessari due Cpr anche senza l' ok della Regione

“La sicurezza è un tema importante, siamo colpiti dal fatto che la Toscana sia una delle pochissime regioni che continua a fare ostruzionismo senza senso al Cpr”. A parlare è Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, nel corso di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Almasri, la maggioranza fa quadrato. Donzelli: “Difesa la sicurezza degli italiani”. Patuanelli (M5s): “È stato liberato un criminale”

Ieri sera a La Festa nazionale dell’Unità (Reggio-Emilia) parlando di sicurezza sul lavoro, migrazione e nuove mobilità rileggendo Morire a Mattmark. L'ultima tragedia dell'emigrazione italiana Donzelli editore Ringrazio Roberto Inciocchi e Elisabetta Tedeschi - facebook.com Vai su Facebook

Il Secolo d'Italia scrive che Donzelli è molto preoccupato per il mio ultimo libro: "Gaza Meloni. La politica estera di uno Stato satellite" e mi rivolge accuse infamanti. E ti credo, il mio libro documenta la complicità di Giorgia Meloni nel genocidio del popolo pales - X Vai su X

