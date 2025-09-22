Si ustiona col brodo della pappa | grave bimbo di 2 anni

Rolo (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Soccorsi mobilitati, poco dopo le 19 di ieri, per un bimbo di due anni ustionato in parte del corpo dal brodo bollente della sua pappa, che era nel pentolino sul fuoco della cucina, che si è rovesciato accidentalmente verso di lui, mentre era coi familiari nella sua abitazione a Rolo. I genitori hanno dato l’allarme. La centrale operativa del 118 ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Reggiolo con l’automedica della Bassa. Vista la necessità di un trasferimento urgente al Centro ustionati di Parma, è stato fatto intervenire l’elisoccorso di Bologna, atterrato nell’area sportiva del paese per caricare il piccolo e accompagnarlo velocemente all’ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

