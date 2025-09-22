Si sono sposati in segreto Il cantante italiano lo ha fatto davvero | emozioni a non finire

Un matrimonio intimo, lontano dai riflettori e dal clamore mondano: così Renzo Rubino, cantautore pugliese di 37 anni, e Lola Amadei, 30enne impegnata nella moda, hanno scelto di celebrare il loro amore. In una Masseria immersa nella campagna salentina, a pochi passi dal mare di Otranto, la coppia ha voluto una cerimonia riservata e autentica, circondata solo dagli amici più stretti e da un’atmosfera indimenticabile. Niente social, solo emozioni vere, sorrisi e la voglia di vivere il momento lontano dai gossip. La location, Masseria Prosperi, ha fatto da sfondo al “Sì” più discreto dell’anno, tra profumi mediterranei e la magia di un amore che non ha bisogno di riflettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Si sono sposati in segreto”. Il cantante italiano lo ha fatto davvero: emozioni a non finire

