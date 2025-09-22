Si sono affiancati ai due lati Nuovo giallo sui droni e la flottilla pro-Pal
I parlamentari del Partito democratico, che viaggiano a bordo della barca Karma della Global Sumud Flotilla, hanno denunciato di essere stati sorvolati da alcuni droni mentre si trovavano in acque internazionali. " Ieri sera a poco più di duecento miglia dalla costa di Porto Palo si è manifestata in maniera visibile una presenza di droni costante sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma ", hanno dichiarato Annalisa Corrado e Arturo Scotto del Pd. Non è noto che origine abbiano, dicono i due parlamentari, " e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I rendimenti dei titoli di Francia e Italia si sono affiancati. Ma non è good news per l'Italia perché se la Francia avesse una crisi del debito l'Italia la prima esposta i e la Francia come mercato dell'export dà un contributo importante al nostro PIL
Alberto Carmone A Folgaria fiorettisti e spadisti virgiliani sono stati affiancati da atleti affermati come Di Veroli. Dal 9 settembre allenamenti in città
