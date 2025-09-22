I parlamentari del Partito democratico, che viaggiano a bordo della barca Karma della Global Sumud Flotilla, hanno denunciato di essere stati sorvolati da alcuni droni mentre si trovavano in acque internazionali. " Ieri sera a poco più di duecento miglia dalla costa di Porto Palo si è manifestata in maniera visibile una presenza di droni costante sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma ", hanno dichiarato Annalisa Corrado e Arturo Scotto del Pd. Non è noto che origine abbiano, dicono i due parlamentari, " e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Si sono affiancati ai due lati". Nuovo giallo sui droni e la flottilla pro-Pal