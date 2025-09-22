Si sdraia sull’auto in corsa per una sfida social ma cade sull’asfalto | gravissimo un 23enne

Il gioco pericoloso sul tetto dell’auto in movimento e la rovinosa caduta sull’asfalto. Un ragazzo di 23 anni sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di Brescia dopo essere precipitato dal tetto di un’auto in corsa dove era salito per realizzare una bravata da postare poi sui social. È successo intorno alle 5.30 del mattino del 21 settembre a Esine, in alta Vallecamonica. Il 23enne era di rientro a Brescia insieme a un gruppo di cinque amici con cui aveva trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. I sei giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, hanno escogitato la bravata forse per imitare i video che rimbalzano sui social di “planking challenge” o di “car surfing”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

