Si sdraia sull'auto in corsa per una sfida social ma cade sull'asfalto | gravissimo un 23enne
Il gioco pericoloso sul tetto dell’auto in movimento e la rovinosa caduta sull’asfalto. Un ragazzo di 23 anni sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di Brescia dopo essere precipitato dal tetto di un’auto in corsa dove era salito per realizzare una bravata da postare poi sui social. È successo intorno alle 5.30 del mattino del 21 settembre a Esine, in alta Vallecamonica. Il 23enne era di rientro a Brescia insieme a un gruppo di cinque amici con cui aveva trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. I sei giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, hanno escogitato la bravata forse per imitare i video che rimbalzano sui social di “planking challenge” o di “car surfing”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Si sdraia su un'auto in corsa e precipita sull'asfalto: ragazzo in fin di vita per una "challenge" ripresa in video
Si sdraia su un'auto in corsa e precipita sull'asfalto: ragazzo in fin di vita per una "challenge" ripresa in video - Un giovane di 23 anni della Valcamonica è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto dal tetto di una Panda in movimento durante una variante estrema della "planking challenge".
Si sdraia sul tetto di un'auto in corsa per gioco: 23enne precipita e lotta tra la vita e la morte. Gli amici riprendono tutto