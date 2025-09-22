Si schianta in moto sotto gli occhi degli amici | è grave alla Poliambulanza
?Un fine settimana drammatico sulle strade del Bresciano: in meno di 48 ore si contano tre vittime, tra cui due motociclisti, e due feriti gravi che lottano in ospedale. Tra loro, oltre al 23enne camuno, trasportato d’urgenza al Civile di Brescia dopo la rovinosa caduta dal tetto di una Panda in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: schianta - moto
Si schianta con la sua moto in Francia: muore parmigiano 66enne
Moto si schianta contro auto: muore 22enne. L'amico trasportato al Cardarelli
Si schianta in moto sulla via Salaria, il centauro morto nell’incidente è il 43enne Enrico Di Nardo
Viareggio, si schianta contro un palo con la moto: 24enne portata a Cisanello - facebook.com Vai su Facebook
Coppia di #turisti in moto si schianta contro un trattore e vola nel giardino di una casa: feriti gravi - X Vai su X
Si schianta in moto sotto gli occhi degli amici: è grave alla Poliambulanza; Si schianta in moto sotto gli occhi del papà dopo un sorpasso: morto il 21enne Alessandro Busatto; Lorenzo Perugini morto in moto sotto gli occhi degli amici, lo schianto dopo cena con due auto e le fiamme-killer.