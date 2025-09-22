Si schianta contro la pensilina dei bus e contro un palo della luce | morto un trentenne a Foggia
Un 30enne è morto in un incidente stradale avvenuto attorno all’una della notte scorsa a Foggia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo viaggiava a bordo di un’Opel Antara quando, per cause in corso di accertamento, è finito prima contro una pensilina degli autobus cittadini, e poi contro un palo dell’illuminazione pubblica. E' deceduto sul colpo. E’ probabile che l’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: schianta - pensilina
