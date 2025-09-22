Si perde nei boschi mentre cerca funghi ritrovato dopo ore
Arezzo, 22 settembre 2025 – Squadra Vigili del Fuoco di Arezzo sono interventi alle 22 del 21 settembre per la ricerca di una uomo persona di anni 66, che non era rientrato a casa dopo essere uscito in mattinata per cercare funghi in loc. Pratantico nel comune di Arezzo. Le ricerche, partite immediatamente, hanno impegnato varie squadre dei Vigili del Fuoco per tutta la notte, tra cui nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), unità Cinofili, nucleo SAPR (droni), nucleo Fluviale e Elicottero Drago. Alle ore 11:15 di oggi l’uomo è stato ritrovato da un passante in buone condizioni di salute, anche se infreddolito e un po’ disorientato, recuperato da squadra V. 🔗 Leggi su Lanazione.it
