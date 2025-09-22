Si fingono carabinieri per entrare in casa di due anziani il piano fallisce

Due uomini di 34 anni, residenti a Fisciano e Baronissi, sono finiti agli arresti domiciliari e in obbligo di dimora, per tentata truffa e sostituzione di persona. Giorni fa, in provincia di Gorizia, hanno tentato di truffare una coppia di anziani, fingendosi carabinieri.Il colpoL'inganno non è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

