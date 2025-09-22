Si filma sul tetto dell' auto in corsa e cade | il ragazzo è stato operato d’urgenza

I medici del Civile di Brescia, dove il giovane è ricoverato dall’alba di domenica 21 settembre, non si sbilanciano ancora. Le condizioni del 23enne caduto dal tettuccio di una Fiat Panda in corsa sarebbero comunque stabili: la delicata operazione chirurgica a cui è stato sottoposto nelle scorse. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: filma - tetto

Esine, si filma mentre viaggia sul tetto di un’auto ma scivola e cade: gravissimo un 23enne - X Vai su X

Una soluzione perfetta per il chi ha ul tetto panoramico e non solo ! La pellicola protettiva oscurante va installata anche se avete i vetri scuri dalla fabbrica perché non hai protezione dai raggi uv e dal calore ! #oscuramentovetri #ppf #carlovers #wrapping #carl - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne; Esine, si filma mentre viaggia sul tetto di un’auto ma scivola e cade: gravissimo un 23enne; Si filma sul tetto dell'auto in corsa e cade: il ragazzo è stato operato d’urgenza.

Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne - Nel breve filmato di un minuto e 12 secondi la ricostruzione dell'accaduto, con due ragazzi seduti in cima alla ... Come scrive tg24.sky.it

Si filma mentre viaggia sul tetto di un’auto, scivola e cade: gravissimo ragazzo di 23 anni - Esine (Vallecamonica), il ragazzo, 23 anni, era insieme a cinque amici: uno sul tetto della macchina insieme a lui. Riporta milano.repubblica.it