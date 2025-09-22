Si festeggia nel casertano | 5mila euro vinti con il 10eLotto
Il weekend appena trascorso ha regalato sorrisi ai giocatori della Campania, con Cancello ed Arnone tra i protagonisti delle vincite del 10eLotto. Un fortunato giocatore locale ha portato a casa 5.000 euro grazie a un ‘6’ in un’estrazione frequente.Non è stata l’unica vincita significativa in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
