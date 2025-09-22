Si deve fermare Stop a La vita in diretta la decisione della Rai | cosa succede in tv
Con la fine dell’estate sono tornati i programmi più amati dal pubblico televisivo, a partire da La Vita in Diretta su Rai Uno. Lo storico appuntamento pomeridiano di Rai1 dedicato alla cronaca e all’attualità ha ripreso posto nel palinsesto, confermando Alberto Matano alla guida. Il conduttore, negli ultimi anni, ha saputo conquistare ascolti importanti grazie alla sua capacità di raccontare l’attualità con ritmo e sensibilità. Non a caso, ogni settembre il ritorno del programma è uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori italiani. Quest’anno l’attesa era ancora più forte per la nuova sfida televisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: deve - fermare
Libano, il leader di Hezbollah dice no al disarmo: “Israele deve fermare le aggressioni”
Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": l'appello del condominio di Monteverde per fermare le autorità
Ucraina, Trump mette Putin all’angolo: “Dopo venerdì deve fermare la guerra”
"Sig. Borrelli sono fiero da onesto napoletano ad avere una persona come lei che combatte questi camorristi e persone che sfruttano i lavoratori onesti come me!!! Non si deve fermare, anzi deve sempre combattere e si ricordi che alla fine il bene e la giustizia - X Vai su X
"Sig. Borrelli sono fiero da onesto napoletano ad avere una persona come lei che combatte questi camorristi e persone che sfruttano i lavoratori onesti come me!!! Non si deve fermare, anzi deve sempre combattere e si ricordi che alla fine il bene e la giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Dal giorno alla notte nel calcio libico. Dall’Amico: «Lo scudetto vale la vita»; FERMARE ISRAELE, FERMARE LA TERZA GUERRA MONDIALE; Stop Rearm Europe: “Siamo oltre 440 sigle. Il 21 giugno in piazza a Roma contro il riarmo”.