RIESE PIO X - Si avvicina ad una 14enne in bicicletta con una scusa e la palpeggia nelle parti intime. La ragazza è stata salvata da due sue amiche che hanno capito la situazione e hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Si avvicina ad una 14enne con una scusa e la violenta, la ragazza viene salvata da due amiche e il 44enne arrestato. In casa sua indizi di altri abusi

Avvicina 14enne al parco e lo colpisce con 3 fendenti, 15enne camminava con coltello da cucina nella cintura

Si avvicina a un 14enne e lo accoltella senza motivo: arrestato un 15enne

