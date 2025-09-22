Si avvicina a una ragazzina in bici e la palpeggia | le amiche intervengono e lo fanno arrestare

Due 14enni hanno fatto finire in manette un presunto molestatore seriale che si era avvicinato alla loro amica con una scusa, iniziando a palpeggiarla nelle parti intime. È accaduto a Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso) nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, ma l'episodio è stato reso. 🔗 Leggi su Today.it

