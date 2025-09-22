Si arrampica sul treno 14enne tocca la linea elettrica e rimane folgorato | è grave a Novi Ligure

Un 14enne è rimasto gravemente ferito alla stazione di Novi Ligure dopo essere stato folgorato dall’alta tensione mentre si arrampicava su una carrozza ferroviaria. Soccorso dal 118, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Indagano Carabinieri e Polfer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si arrampica su un treno, 14enne tocca la linea elettrica e rimane folgorato: è grave

