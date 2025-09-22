Si arrampica su un treno 14enne tocca la linea elettrica e rimane folgorato | è grave

22 set 2025

Un ragazzo di 14 anni, dopo essersi arrampicato su una carrozza ferroviaria nella stazione di Novi Ligure (Alessandria), è venuto accidentalmente a contatto con la linea elettrica che lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

Montefalcione (Avellino), il cellulare le cade nella vasca da bagno: una ragazza di 15 anni muore folgorata.

