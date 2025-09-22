Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori Attesa per il discorso di Trump con cui secondo il Wall Street Journal ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa

Si apre oggi a New York l’80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga80), in un clima di tensione senza precedenti. Al centro dei lavori ci sarà la guerra a Gaza e la delicata questione del riconoscimento dello Stato di Palestina, tema che promette di spaccare la comunità internazionale. Da una parte gli Stati Uniti, affiancati da Israele, contrari a ogni passo unilaterale che porti al riconoscimento; dall’altra un fronte guidato da Francia e Regno Unito, a cui si uniscono Canada, Australia, Malta, Belgio, Lussemburgo e Portogallo, determinati a formalizzare il sostegno alla Palestina. Una scelta definita “simbolica” dagli Usa, ma di enorme peso politico e diplomatico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

