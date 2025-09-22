Show di Renga nel gremito. PalaTerni.

TERNI " Francesco Renga incanta il PalaTerni: si chiude con un grande successo la stagione di Tributo d’Autore ", così gli organizzatori Città Futura e Argoo in un post di Michele Rossi. "Il concerto di Francesco Renga al PalaTerni (foto) ha rappresentato il gran finale di una stagione intensa ed emozionante per Tributo d’Autore – continuano – Una serata straordinaria che ha visto il pubblico partecipare con entusiasmo, trasformando l’evento in una festa di musica e condivisione. Renga ha conquistato il PalaTerni, regalando emozioni autentiche e indelebili. A rendere la giornata ancora più speciale è stato un gesto semplice ma carico di significato: Renga ha chiesto una nostra maglietta e ha voluto indossarla durante le prove, a nostra insaputa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

